Truffe agli anziani, i consigli della Polizia di Verona in un vademecum

Fasulli controllori del gas, ma con tuta e borsa degli attrezzi in mano, oppure finti avvocati che chiedono parcelle o prestazioni economiche per difendere i familiari da incidenti inesistenti, o ancora sedicenti lavoratori dell'Inps o dell'Agsm, o medici di inesistenti organizzazioni umanitarie che sanno trarre in inganno anche i cittadini più attenti. Queste sono solo alcune delle modalità attraverso cui i truffatori si presentano agli anziani per imbrogliarli. Lucrano sulla buona fede, spillando denaro dopo aver confuso le idee. Si possono presentare anche come agenti di polizia o come carabinieri, carpendo la fiducia del cittadino anziano e in questo modo entrano in casa e si fanno consegnare denaro o preziosi.

Le truffe agli anziani, tra i crimini non violenti, sono probabilmente i più odiosi e la Polizia di Verona lancia un nuovo appello, richiamando tutti i cittadini ad una maggiore prudenza e ricordando consigli, accorgimenti e indicazioni utili a scongiurare il ripetersi di queste truffe. Il questore veronese Ivana Petricca ha rilanciato la campagna di prevenzione, rinnovando i consigli ed attivando sul territorio una capillare rete di informazione e sensibilizzazione. "Le persone anziane e la loro sensibilità devono essere tutelate su ogni livello", ha detto Petricca.

È stato così messo a punto un Vademecum contro le truffe agli anziani, ideato dalla Questura di Verona e sostenuto dalle locali Confcommercio e Federfarma. Il progetto punta a divulgare, nel modo più incisivo possibile, il messaggio nel territorio veronese e, grazie alla stretta collaborazione della Curia, il vademecum sarà, già dai prossimi giorni, fruibile in tutte le parrocchie. Oltre ad incontrare i fedeli al termine delle celebrazioni liturgiche, alcuni agenti specializzati riporteranno i consigli anche nei centri anziani e nelle associazioni di volontariato.

Allegati