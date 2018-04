Vacanze a Bibione. Tariffe agevolate per le famiglie con almeno un minore

Anche quest’anno le famiglie residenti a Verona, con almeno un figlio minorenne, potranno prenotare una vacanza in appartamento a Bibione a tariffa agevolata.

L’assessorato al Turismo sociale del Comune offre la possibilità di prenotare bilocali, trilocali e quadrilocali, per una o due settimane, nell’arco di tutta l’estate. I prezzi vanno da un minimo di 300 euro a settimana (il bilocale con 5 posti letto a settembre) ad un massimo di 820 euro in alta stagione (il trilocale con 6 posti letto a metà agosto). Le tariffe, che includono anche il servizio spiaggia con ombrellone e sdraio, saranno ulteriormente ridotte in caso di Isee inferiore ai 9 mila euro.

Le iscrizioni partiranno da venerdì 4 maggio e potranno essere effettuate online collegandosi al sito www.comune.verona.it/turismosociale o telefonicamente ai numeri 0458077472 o 0458077056.

La località di soggiorno dovrà essere raggiunta con i mezzi propri. Chi è già iscritto, per l’estate 2018, alla settimana in campeggio o in pensione completa, sempre tramite il Turismo sociale, potrà prenotare solo una settimana in appartamento, e non due, proprio per dare a tutti la possibilità di usufruire delle iniziative.

Requisito fondamentale è la presenza di un minore in famiglia e durante il soggiorno. “Per evitare spiacevoli situazioni – spiega l’assessore al Turismo sociale Stefano Bertacco – verranno fatte delle verifiche sulle domande di iscrizione, affinchè questa prerogativa sia rispettata da tutti. Insieme alle altre proposte fatte quest’anno, come le vacanze in campeggio e quelle in pensione completa, abbiamo fornito un’offerta in grado di rispondere ad esigenze diverse”.