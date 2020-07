In vacanza al mare muore una donna a causa di un malore improvviso

Un malore fatale, sarebbe questa la ragione della morte di una donna di 62 anni, origini russe ma residente nel Veronese, la quale si sarebbe trovata in vacanza a Roseto degli Abruzzi, località di mare in provincia di Teramo. La signora nel corso cella giornata di ieri, lunedì 1 luglio, si sarebbe improvvisamente accasciata in spiaggia e il decesso sarebbe quindi sopraggiunto per arresto cardio circolatorio. Inutili i tentativi di soccorrerla da parte della Croce Rossa di Roseto e del 118 di Giulianova, i cui operatori sono prontamente intervenuti sul posto.

