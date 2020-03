Coronavirus: moratoria per utenze acqua, luce e gas e proroga delle scadenze comunali

Il sindaco Federico Sboarina ha chiesto a Agsm e Acque Veronesi una moratoria sulle morosità. Sospensione quindi dei distacchi delle utenze di acqua, luce e gas non pagati fino al termine dell'epidemia da Covid-19. La misura è stata chiesta per agevolare le fasce deboli della comunità veronese e alle famiglie che, in questo periodo di allarme sanitario, vivono anche una probabile emergenza economica.

Si tratta di andare incontro alle situazioni di fragilità sociale acuite dalle misure di contenimento del virus. Sospesi anche gli sfratti e le decadenze contrattuali degli appartamenti Agec. Fino al termine dell’emergenza, come richiesto dal sindaco, tutte le procedure vengono interrotte e rinviate. Uguale istanza è stata inviata anche ad Ater e Tribunale, ci cui si attende la risposta.

Inoltre, vista l'eccezionalità del momento e le misure che limitano gli spostamenti delle persone, sono state prorogate alcune scadenze. Tutte le carte d’identità restano valide fino al prossimo 31 agosto. Per accedere agli sportelli polifunzionali è possibile telefonare al numero 045 8079503, concordando se necessario un appuntamento per il rinnovo del documento. Sospese invece le prenotazioni automatiche online.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutte le carte d’identità rilasciate dopo l’11 marzo non si potranno ritirare in Comune, ma resteranno valide le altre opzioni come la consegna a domicilio o sul posto di lavoro. Prorogati anche i contrassegni di parcheggio per disabili rilasciati dal Comune, che scadevano tra il 12 e il 25 marzo compreso. Così come i pass per il transito e la sosta in Ztl. Sospesi fino al 15 aprile, anche i termini temporali amministrativi di tutti i procedimenti edilizi presentati dal 23 febbraio in poi.