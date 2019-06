Furgone esplode a Marghera, possibile trasferimento dei feriti a Verona

Potrebbero essere trasferite nel Centro Ustioni di Verona le due donne che hanno riportato le ferite più serie nell'esplosione di un furgone per la vendita di panini avvenuta oggi, 1 giugno, in via Colombara a Marghera, in provincia di Venezia.

L'incidente, descritto da VeneziaToday, è avvenuto intorno alle 13.30 ed ha provocato un incendio, poi spento dai vigili del fuoco di Mestre. I pompieri hanno poi svolto i primi rilievi e pare che tutto sia stato provocato dallo scoppio di una bombola di gpl.

In totale i feriti sono quattro, due donne e due uomini, tutti soccorsi e stabilizzati dai sanitari del 118 e poi trasportati all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Ma il trasferimento dall'ospedale veneziano ad uno dei centri specializzati per gli ustionati sia necessario solo per le due donne.