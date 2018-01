Usa delle braci per scaldare la camera: intossicato, viene portato in ospedale

Dopo la tragica morte dei due ragazzi a Ferrara di Monte Baldo, che per riscaldare la stanza nella quale dormivano avevano utilizzato un secchio contentente delle braci, un'altra persona ha rischiato di perdere la vita nella stessa maniera domenica sera.

Un uomo è stato trovato svenuto all'interno della propria abitazione di via Perarolo, a San Bonifacio, intorno alle ore 22. Oltre al personale del 118, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i quali hanno riferito che la persona aveva messo alcune braci in una pentola, che si era portato poi in camera per combattere il freddo.

Intossicata dal monossido di carbonio, la vittima è stata soccorsa dall'ambulanza che l'ha condotta all'ospedale di San Bonifaco per le prime cure. Successivamente è stato disposto il trasferimento al nosocomio di Villafranca, dove l'uomo è stato sottoposto alla camera iperbarica.