Urla contro moglie e figlia e le minaccia di morte con il coltello: denunciato

Un'altra brutta storia di maltrattamenti in famiglia è stata scoperta dalle forze dell'ordine, che hanno denunciato un uomo di origini brasiliane, il quale poi è stato allontanato dall'abitazione in cui viveva.

Il personale delle Volanti è intervenuto domenica mattina in un'abitazione di via Berbera, dalla quale era partita la telefonata di denuncia di una donna. Una volta entrati, i poliziotti hanno trovato un cittadino brasiliano classe 1969, che infilava il coltello sotto la fessura della porta, al di là della quale si trovavano la moglie, anch'essa brasiliana e classe 1982, e la figlia di 14 anni.

Il padre si trovava in un forte stato di agitazione, mentre nell'altra stanza le due erano semplicemente terrorizzate. Ad avvisare le forze di polizia, secondo quanto riferito dalla Questura, è stata proprio la donna, che fortunatamente aveva con sé il telefono mentre cercava riparo dalla furia del marito. La moglie ha raccontato che quella situazione oramai andava avanti da tempo, soprattutto a causa di problemi di natura economica, e che il rapporto tra i due si era oramai incrinato. Nella sua disperazione però, il 48enne arrivava sempre più spesso ad inveire e a minacciare la sua famiglia, fino all'episodio dell'8 aprile.

Stando a quanto riferito dalla vittima, quel giorno l'uomo (forse dopo aver bevuto qualche bicchiere) ha iniziato ad urlare contro la donna, arrivando a minacciarla di morte anche in presenza della figlia. Ad un certo punto poi si sarebbe avvicinato con il coltello in mano e le due sono quindi scappate via, chiudendosi dentro la stanza.

"Se mi lasci ti uccido", "Vi faccio vedere io", sono alcune delle frasi che l'uomo avrebbe detto alle due presenti dall'altro lato della porta, insieme anche ad alcuni propositi suicidi. Per terrorizzarle ulteriormente ha poi iniziato a mostrare loro il coltello sotto la porta, fino a quando sul posto non sono arrivati gli agenti.

L'uomo è stato quindi denunciato per maltrattamenti in famiglia ed è stato allontanato immediatamente dal tetto familiare dal Pm, in quanto poteva costituire un pericolo per moglie e figlia. Un provvedimento che è stato poi confermato dal gip in sede di direttissima.