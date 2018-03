Urbanistica, nuova commissione norme tecniche: confronto in Comune con le categorie

Un confronto con le categorie in vista della stesura del nuovo regolamento edilizio comunale e sulle implicazioni che avrà sul piano regolatore del Comune. Si è svolto nella mattinata di giovedì 1 marzo a palazzo Barbieri l’incontro della Commissione norme tecniche, un nuovo strumento di partecipazione voluto dall’assessore all’Urbanistica Ilaria Segala, in cui trattare le novità in tema di pianificazione del territorio e le ricadute sulla progettazione comunale.

Con il Regolamento di tipo nazionale, approvato dalla Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016, i Comuni hanno un limite per stabilire le regole di attuazione dei piani urbanistici locali, per rispettare la normativa nazionale e le definizioni standardizzate fissate.

Al tavolo erano presenti i rappresentanti dell’Ordine degli ingegneri, degli architetti, del collegio dei geometri e dei costruttori. «Sarebbe bello che chi opera nel settore avesse come riferimento criteri nazionali uguali per tutti – ha commentato l’assessore all'Urbanistica Ilaria Segala -. Il regolamento tipo nazionale va proprio in questa direzione. Ora il lavoro di adeguamento dei diversi strumenti spetta al Comune».