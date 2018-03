Aggrappato ad un ramo, un uomo viene tirato fuori dall'Adige dai pompieri

Era uscito poco prima dall'ospedale di borgo Trento e vi è stato ricoverato subito dopo, per essere finito nelle acque dell'Adige.

Sono stati i vigli del fuoco a salvare un cittadino marocchino di 37 anni nel tardo pomeriggio di domenica, vicino a lungadige Attiraglio. A dare l'allarme, intorno alle 18, è stato un ciclista che passava da quella zona e che ha notato l'uomo in acqua, aggrappato ad un ramo per evitare di essere portato via dalla corrente.

Sul posto era presente anche il personale della Poliza di Stato: resta da chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente.