Dal ponte un uomo finisce nell'Adige: scattate le ricerche dei vigili del fuoco

Lo avrebbero visto gettarsi dal ponte Principe Umberto intorno alle 13.30 di martedì, dopo aver appoggiato la sua bicicletta sul viadotto, ma fino ad ora di lui non ci sarebbe traccia.

Sono dunque scattate il 27 agosto le ricerche dell'uomo da parte dei vigili del fuoco, che con l'ausilio dei sommozzatori di Venezia stanno battendo il letto dell'Adige anche nella giornata di mercoledì, dopo averle stoppate nel tardo pomeriggio precedente. I pompieri inoltre fanno sapere che non sarebbe ancora chiara l'identità dell'individuo: non risultano esserci infatti denunce di persone scomparse che sia compatibili, inoltre chi lo ha visto non avrebbe potuto fornire particolari indicazioni.

Sulla pagina Facebook "PORTO Di legnago", si legge che potrebbe trattarsi di un 60enne con la barba, ma non sono arrivate conferme a riguardo. Nel frattempo carabinieri e polizia locale indagano sulla vicenda e cercano testimonianze utili a risalire alle generalità dello scomparso.