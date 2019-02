Finisce schiacciato sotto un rimorchio e muore a Monteforte d'Alpone

Un incidente mortale è avvenuto a Monteforte d'Alpone nella serata di oggi, venerdì 15 febbraio. Erano circa le ore 18.30 quando un uomo è rimasto schiacciato, per cause in corso d'accertamento, da un rimorchio agricolo mentre si trovava in via Roma.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della persona.