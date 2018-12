Uomo trovato senza vita in casa: tocca all'autopsia stabilire le cause

È stato disposto l'esame autoptico per stabilire le cause che hanno portato alla morte di un 40enne, il cui corpo è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione di Cadidavid nella mattinata di martedì.

A lanciare l'allarme è stata la madre dell'uomo, che non aveva ricevuto risposta dopo essere andata a bussare alla porta del figlio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano sulla vicenda, dopo che il pm ha aperto un fascicolo a carico di ignoti ipotizzando il reato di "morte come conseguenza di altro": le ipotesi sulle cause del decesso sono infatti quelle di un malore o di un'overdose.