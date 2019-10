Investito da un treno a Balconi di Pescantina: caos e disagi in stazione

Treni parzialmente cancellati o che subiscono forti ritardi, caos e disagi in stazione Porta Nuova a Verona, a partire dalle 9 circa di stamattina. Il tutto dovuto alla sospensione temporanea della circolazione a seguito dell'investimento di una persona da parte di un convoglio, lungo i binari nella zona di Balconi a Pescantina.

«Il traffico è sospeso per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona tra le località di Verona Parona e Domegliara Sant'Ambrogio», segnalavano in una nota le stesse Ferrovie di Stato. Gli accertamenti sono per l'appunto in corso, ma non è da escludere che si possa trattare di un gesto estremo.

Le ferrovie hanno comunicato che a partire dalle ore 11.55, il traffico è tornato ad essere regolare, mentre in precedenza i treni in viaggio avevano registrato tempi di percorrenza maggiori fino a 110 minuti.