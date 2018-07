Un uomo si lancia nell'Adige da ponte Garibaldi: scattano subito le ricerche

È scattato dopo l'ora di mezzogiorno l'allarme a Verona, per una persona che si è lanciata nell'Adige da Ponte Garibaldi.

A far scattare l'allerta è stato un cittadino, che ha visto l'uomo gettarsi nel fiume: avvisato dell'accaduto il 113, una Volante che si trovava nella zona si è precipitata sul posto, ma quando gli agenti hanno provato a cercare il disperso hanno trovato solamente le sue ciabatte, mentre di lui non c'era traccia.

Sono partite così le ricerche lungo le sponde del fiume da parte della Polizia e dei Vigili del Fuoco, per cercare di ritrovare l'uomo prima che sia troppo tardi.