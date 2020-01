Accoltellato un uomo a Valeggio: portato d'urgenza in ospedale

Un'aggressione si sarebbe consumata nel pomeriggio di martedì a Valeggio sul Mincio.

Stando a quanto appreso, un uomo è stato soccorso intorno alle 16.30 di martedì in via IV Novembre, al termine di una lite tra extracomunitari scaturita nel centro di accoglienza del paese per futili motivi: un individuo sarebbe stato accoltellato e, dopo aver ricevuto le prime cure, è stato condotto in codice rosso all'ospedale Magalini di Villafranca dal personale del 118.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.