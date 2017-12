Un tocco di spiritualità in via Mazzini, coro Adeste fideles: "Venite adoremus Dominum"

Adeste fideles, il canto proposto in via Mazzini a Verona per il Natale

"Adeste fideles", canto natalizio

Adeste fideles læti triumphantes,

venite, venite in Bethlehem.

Natum videte Regem angelorum.

Venite adoremus

Venite adoremus

Venite adoremus Dominum.

En grege relicto humiles ad cunas,

vocati pastores adproperant,

et nos ovanti gradu festinemus.

Venite adoremus,

Venite adoremus,

Venite adoremus Dominum.

Æterni Parentis splendorem æternum,

velatum sub carne videbimus,

Deum infantem pannis involutum.

Venite adoremus,

Venite adoremus,

Venite adoremus Dominum.

Pro nobis egenum et fœno cubantem

piis foveamus amplexibus;

sic nos amantem quis non redamaret?

Venite adoremus,

Venite adoremus,

Venite adoremus Dominum