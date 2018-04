Raduno dei carabinieri, cultura e sport nell'ultima domenica di Mobility Day

Coincidenza fortunata quella che vede la sfilata del raduno nazionale dei carabinieri nell'ultima domenica di Mobilty Day, con i numerosi cittadini attesi che potranno usufruire dei servizi di mobilità agevolati già previsti per la Ztl allargata.

Dopo aver incontrato i rappresentanti dei comuni limitrofi per allargare il progetto Mobility Day oltre i confini del Comune di Verona, l'assessore alla mobilità Luca Zanotto ha presentato l'ultima domenica ecologica organizzata a Verona prima della pausa primaverile ed estiva. Domenica 22 aprile sarà l'ultimo Mobility Day e si svolgerà proprio nel giorno del raduno nazione dell'Associazione nazionale carabinieri previsto sempre a Verona.

Si prevede dunque un forte afflusso di persone provenienti da fuori città, che potranno lasciare l'auto nei parcheggi gratuiti in fiera e spostarsi col bus navetta o i mezzi pubblici con un biglietto al costo di 1,30 euro per tutto il giorno. In alternativa, bike sharing e piste ciclabili, per una città completamente libera dalle auto ma ricca di eventi e manifestazioni.

Tra le novità del sesto Mobility Day si segnalano: il percorso culturale, dietro le quinte, del nuovo sistema museale in compagnia dei conservatori, per scoprire con sguardo inedito alcune collezioni dei musei cittadini. E l'evento sportivo per bambini e ragazzi dai 9 ai 15 anni "Buster & Bike", torneo di basket unito a tour ciclistico sui percorsi ciclabili coi volontari della Fiab.

Altre iniziative culturali: la Galleria d'Arte Moderna Achille Forti Palazzo della Ragione ospita la mostra "L'arte a Verona tra avanguardia e tradizione. L'Ottocento e il primo Novecento da Hayez a Casorati" arricchita da una sezione collaterale che rende omaggio ai 20 anni dalla prima acquisizione di opere d'arte contemporanea da parte della Gam, dal titolo "Luoghi della mente. 20 anni d'arte contemporanea". Il Museo di Storia Naturale propone un nuovo appuntamento delle "Domeniche al Museo". Al Museo Archeologico al Teatro Romano è in corso la mostra "Le misure dei Romani". Il Museo Amo ospita l'esposizione “Botero”, prorogata fino al 22 aprile. In sala Birolli dalle 10 laboratori per bambini e dalle 16 la mostra "La mano. Fotografia, pittura, incisione, poesia".

Ricordiamo che durante il Mobility Day, dalle 10 alle 19, nessun veicolo privato a benzina o a diesel (inclusi motocicli e ciclomotori) potrà accedere e circolare nella Ztl allargata, ricompresa nella zona del territorio comunale fra l’ansa dell'Adige e le porte monumentali: Nuova, Palio e San Zeno. Resterà libero l’accesso per i soli residenti. Inoltre, nel restante territorio comunale, divieto di circolazione fino Euro 2, per tutti i veicoli privati a benzina e a diesel, e per motocicli e ciclomotori Euro 0. Per tutta la giornata bike sharing giornaliero al costo di 1 centesimo; si può viaggiare sull'intera rete urbana con un solo biglietto da 1,30 euro; se acquistato a bordo dell'autobus il biglietto ha un costo di 2 euro. I ragazzi fino a 14 anni, accompagnati da un maggiorenne, possono viaggiare gratuitamente per tutto il giorno sull'intera rete urbana. Disponibili, inoltre, alcuni parcheggi gratuiti: Park 3 (ex Mercato Ortofrutticolo fronte Fiera), Park Re Teodorico e Park Multipiano (viale dell’Industria), collegati al centro città con bus navetta, ogni 5 minuti, con un biglietto da 1,30 euro valido tutto il giorno sull’intera rete urbana. Per il parcheggio a pagamento Park Centro all'ex Gasometro, servizio di bus navetta di collegamento da e per piazza Bra ogni 10 minuti, con un biglietto da 1 euro valido per andata e ritorno.