Ultimo appuntamento di marzo con i martedì al cinema a soli tre euro

Ultimo appuntamento del mese, martedì 27 marzo a Verona con le proiezioni a tre euro de "I martedì al cinema", progetto pluriennale organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d'Essai (Fice) delle Tre Venezie, l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (Agis) delle Tre Venezie e Regione Veneto.

Il cartellone del Cinema Teatro Alcione offre, alle 15.30, 18 e 20.30, "Il filo nascosto" di Paul Thomas Anderson, film premiato agli Oscar 2018 per i migliori costumi. Nella cornice glamour e scintillante della Londra degli anni Cinquanta, il sarto Reynolds Woodcock dirige insieme con sua sorella Cyril la celebre House of Woodcock, inconfondibile marchio di stile e bellezza, richiesto da reali, stelle del cinema, ereditiere, socialiste, debuttanti e nobildonne. Gli originali e moderni capi firmati proiettano Woodcock al centro della moda britannica, e consacrano il suo nome come uno dei più conosciuti e ammirati del dopoguerra. Nonostante la conoscenza dei desideri e della figura femminile, lo scapolo impenitente considera l'amore un privilegio precluso a un artista del suo calibro, e preferisce intrattenersi con donne diverse che gli forniscono la giusta dose di ispirazione e compagnia. Finché non incontra Alma, ragazza ambiziosa e caparbia, che riesce a insinuarsi nel suo cuore come musa e come amante, sconvolgendo da un giorno all'altro la sua perfetta vita su misura.

Due le proposte di questa settimana al Multisala Rivoli. Alle 19.10 inizia "La forma dell'acqua - The Shape of Water" di Guillermo Del Toro, trionfatore alla notte degli Oscar come miglior film, miglior regia, migliore scenografia e migliore colonna sonora. L'opera è una fiaba sovrannaturale, ambientata sullo sfondo dell'America della Guerra Fredda nel 1962. In un laboratorio segreto ad alta sicurezza voluto dal governo, lavora Elisa, una donna intrappolata in una vita di solitudine. Ma tutto cambia quando insieme alla sua collega Zelda scoprono uno strano esperimento non classificato. Segue, alle 21.30, "Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino, Oscar 2018 per la miglior sceneggiatura non originale consegnato a James Ivory. Il film è un racconto sensuale e trascendente sul primo amore, basato sul famoso romanzo di André Aciman. È l’estate del 1983 nel nord dell'Italia, ed Elio Perlman un precoce diciassettenne americano, vive nella villa del XVII secolo di famiglia passando il tempo a trascrivere e suonare musica classica, leggere, e flirtare con la sua amica Marzia. Un giorno, arriva Oliver un affascinante studente americano di 24 anni, che il padre di Elio ospita per aiutarlo a completare la sua tesi di dottorato. In un ambiente splendido e soleggiato, Elio e Oliver scoprono la bellezza della nascita del desiderio, nel corso di unìestate che cambierà per sempre le loro vite.

"I martedì al cinema" riprenderanno poi a maggio.