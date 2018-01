Ultimo dell'anno in discoteca con anfetamina, eroina ed ecstasy: arrestato

Insieme ad un'altra persona, si aggirava per la discoteca maneggiando una bustina di plastica ed è finito in manette prima di concludere i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno. Erano circa le 2 di lunedì quando il personale delle Volanti è intervenuto presso l'Alter Ego, in via Torricelle a Verona, in seguito alla segnalazione di un addetto all sicurezza del locale.

Una volta capito di essere stati scoperti, i due magrebini hanno cercato di guadgnare l'uscita per scappare, ma il personale di sorveglianza è riuscito ad intercettarne uno, in mezzo alla folla che si era recata nella discoteca per l'ultimo dell'anno. Giunti sul posto, i poliziotti hanno perquisito il giovane fermato, trovandolo in possesso di 10 grammi di sostanza stupefacente, tra anfetamina, eroina ed ecstasy, contenuta in un pacchetto di sigarette, oltre ad alcuni foglietti di carta a quadretti, utili secondo le forze dell'ordine al confezionamento delle dosi. Identificato come C.A., marocchino classe 1997 residente a Milano, lo straniero è risultato avere alle spalle altri precedenti specifici e per reati contro il patrimonio.

Arrestato per l'illecita detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, il 20enne martedì mattina è comparso davanti al gip, che ha convalidato il provvedimento e disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nel Comune di Verona, in attesa dell'udienza del 4 maggio 2018.

Il Questore di Verona, invece, ha applicato nei confronti dello straniero il provvedimento del foglio di via obbligatorio dal Comune di Verona con divieto di ritorno per tre anni.