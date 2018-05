"Dopo di noi", Ulss 9 finanzia progetti per disabili privi di sostegno familiare

La Ulss 9 Scaligera si sta attivando per rendere operativa la legge 112/2016. È la legge nota con l'espressione "Dopo di noi" e si occupa dei giovani e degli adulti con disabilità gravi e privi del sostegno familliare. Con il varo della norma è stato istituito a livello nazionale un fondo economico, ripartito tra le Regioni, per il finanziamento di specifiche iniziative. La ripartizione del fondo ha previsto per l'Ulss 9 Scaligera l'assegnazione di quasi 2 milioni di euro per il 2016 e 2017, e una ulteriore somma è prevista per quest'anno.

Questi soldi sono destinati ad attivare e potenziare programmi d'intervento volti a favorire percorsi di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie; realizzare interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-famigliare per far fronte ad eventuali situazione di emergenza; predisporre interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo famigliare e di co-housing che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi stessi anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra le persone con disabilità. Vanno anche sviluppati programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave.

A questo punto vanno messi assieme tutti i soggetti, pubblici e privati appartenenti al terzo settore e altri enti del territorio, disponibili a partecipare alla procedura di co-progettazione per realizzare una o più azioni. L'Ulss 9, allo scopo di dare attuazione a tutto questo, pubblica un bando ad evidenza pubblica perché i soggetti interessati informino l'azienda del loro interesse a partecipare alla co-progettazione al fine di rendere concrete le iniziative che possono rendere effettivo il "Dopo di noi". I progetti da presentare, di durata almeno triennale, consentiranno di attivare percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo famigliare di origine, interventi di supporto alla domiciliarità, programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone disabili, interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative e di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare.