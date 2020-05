Girardi: «Covid non è finito, andate negli ospedali solo se necessario e usiamo i dispositivi»

«Dobbiamo stare attenti perché Covid non è finito, ma stiamo cercando di conviverci. Dobbiamo usare ogni accortezza, anche i guanti, ma poi bisogna sempre lavarsi le mani e la mascherina non deve essere riposta su superficie che possono essere sporche», così il dg dell'Ulss9 Scaligera Pietro Girardi ha sottolineato l'importanza in questa Fase 2 di utilizzare i dispositivi, ma «soprattutto la testa».

Il dg dell'Ulss9 Scaligera Pietro Girardi ha quindi aggiunto che «negli ospedali dovete venirci solo se necessario, perché un ospedale è sempre un posto dove un rischio latente c'è. Un referto può anche essere scaricato su internet». Tutte le indicazioni, ha poi aggiunto Girardi, «è possibile trovarle sul nostro sito internet».