Ufficio Antiusura, in un anno hanno chiesto aiuto 1.800 cittadini e 25 imprese

Sono quasi 1.800 i cittadini che hanno contattato l'Ufficio Antiusura di Verona nel corso del 2017. Tra le attività svolte dall'ufficio c'è stato l'ascolto degli utenti ricevuti in privato, ma anche incontri con la cittadinanza e le scuole del territorio scaligero; incontri che hanno avuto come temi il fenomeno dell'usura e la pericolosità del gioco d'azzardo. Tutte attività svolte gratuitamente.

Lo scorso anno, 25 piccole imprese (17 dalla provincia e 8 dalla città) in difficoltà economiche hanno chiesto informazioni e consigli all'ufficio comunale per non cadere nelle mani degli usurai; e 5 i titolari d'impresa che si sono rivolti al Comune dopo aver già sporto denuncia alla magistratura. A seconda dei casi, l'Ufficio Antiusura ha supportato i cittadini affinchè non diventassero vittime degli usurai, segnalando la possibilità di accedere agli aiuti dello Stato o indirizzandoli verso organismi preposti a fornire finanziamenti, assistenza e consulenza. Quando necessario, l’ufficio ha assistito le vittime nella redazione e nella presentazione della denuncia.

Quasi 700 sono stati gli incontri-dibattito promossi nelle scuole medie e superiori di Verona e provincia, ma anche in enti e istituzioni, supportati dalla distribuzione di due opuscoli informativi, un vademecum per le aziende e una guida sui rischi del gioco d’azzardo. Buona parte delle difficoltà economiche è causata da ludopatia, il gioco d'azzardo effettuato negli apparecchi di bar, tabaccherie e sale slot ma anche con i gratta e vinci. Nel 2016, a Verona, risultavano 1.818 apparecchi slot, presenti in 452 esercizi, 389 i vlt nelle 32 sale cittadine. Sempre nello stesso anno sono stati venduti 5.507.105 gratta e vinci, per oltre 29 milioni di euro.