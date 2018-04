Ubriaco strattona un agente intervenuto per sedare una lite e viene arrestato

Un'accesa lite tra due uomini e due donne, ha attirato l'attenzione di una Volante, che intorno alle 16 di domenica stava percorrendo via Barana, a Verona, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio.

Gli agenti allora hanno deciso di intervenire per evitare che lo scontro, da verbale, diventasse fisico, ma mentre cercavano di sedare gli animi uno degli operatori è stato strattonato alle spalle ed aggredito da uno dei presenti. Si trattava di V.V., cittadino moldavo classe 1978, che, ubriaco, ha continuato a minacciare i poliziotti fino a quando non è stato definitivamente immobilizzato e arrestato per lesioni finalizzate alla resistenza, all’oltraggio e alle minacce a Pubblico Ufficiale.

L'agente aggredito da V.V. si è poi recato all'ospedale di borgo Roma, dove è stato refertato con la prognosi di "trauma distorsivo della spalla destra" e giudicato guaribile in 5 giorni.

Al termine dell'udienza di convalida, il giudice ha disposto nei confornti del moldavo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliero presso la stazione dei Carabinieri di San Massimo ed ha rinviato l'udienza al 15 giugno 2018.