Ubriaco alla sagra insulta e strattona un carabiniere: rintracciato e denunciato

I carabinieri della Stazione di San Giovanni Ilarione hanno denunciato tre persone, marito, moglie e cognato, resisi responsabili a vario titolo di "violenza e oltraggio a pubblico ufficiale", oltre che "favoreggiamento personale", "rifiuto di indicazioni sull’identità personale" ed infine "ubriachezza".

L’episodio si è verificato durante la tradizionale "Sagra delle ciliegie" di Montecchia di Crosara, quando un 45enne abitante a Montebello Vicentino, in evidente stato di ubriachezza, si è avvicinato a due dei militari impiegati per la vigilanza dell’evento, pretendendo il loro intervento in quanto, a suo dire, era stato aggredito da un altro partecipante alla festa.

Alla richiesta di declinare le generalità e fornire spiegazioni sull’episodio, l’uomo ha però reagito violentemente, oltraggiando gli operanti ed afferrando per un braccio un carabiniere allo scopo di trascinarlo verso l’antagonista. Liberatosi dalla presa, il carabiniere ed il collega hanno tentato di bloccare l’esagitato allo scopo di calmarlo ed identificarlo compiutamente.

Tentativo risutato tuttavia vano, a causa dell’intervento di un gruppo di persone che, oltre a rifiutarsi anche loro di declinare le generalità, hanno "fatto scudo" al 45enne, consentendo la fuga dell’uomo in stato di alterazione. Le successive indagini svolte da parte dei militari dell'Arma, hanno consentito di individuare l’auto utilizzata per la fuga e di localizzare l’uomo nella sua abitazione nel Vicentino. Analogamente sono stati identificati anche i suoi favoreggiatori, vale a dire la moglie ed il cognato. Anche nei confronti di quest'ultimi è scattato il deferimento alla Procura della Repubblica di Verona. Attualmente sono inoltre in corso ulteriori accertamenti per cercare di identificare le altre persone che hanno fatto da scudo al 45enne fornendogli ausilio nel suo tentativo di fuga.