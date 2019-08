Ubriaco, molesto e nudo alla Festa dell'Ospite: 28enne multato e denunciato

Resistenza ed atti osceni in luogo pubblico, sono le accuse che nella serata di sabato hanno portato alla denuncia di S.S., cittadino trentino di 28 anni, da parte della Polizia locale di Lazise.

Il personale in servizio in abiti borghesi, l'avrebbe agganciato all'ingresso di lungolago Marconi, dove in questi giorni è allestita la Festa dell'Ospite perché segnalato da alcuni titolari di pubblici esercizi per comportamenti molesti. Il giovane infatti si sarebbe avvicinato ad alcuni tavoli, sottraendo ai clienti stupefatti alcune pietanze ed in un caso consumando delle bevande già servite, per poi allontanarsi repentinamente. In più occasioni avrebbe preteso di farsi versare direttamente gli alcolici in un proprio contenitore. Non contento, si sarebbe completamente denudato in mezzo alla folla, iniziando a ballare e ad importunare i presenti.

Fermato per porre fine a tali comportanti, è stato identificato con l'intervento della Polizia locale, che sul posto ha inviato anche personale in divisa. Lo stesso avrebbe anche cercato la fuga, venendo bloccato poche decine di metri dopo, proprio sotto gli occhi della famiglia che poco prima sarebbe stata bersaglio delle sue molestie.

S.S., in evidente stato di ebbrezza, è stato dunque accompagnato al Comando. A suo carico una denuncia penale a piede libero per resistenza, una sanzione amministrativa di 3.435 euro (per i reati depenalizzati di ubriachezza molesta e atti osceni in luogo pubblico), oltre all'ordine di immediato allontanamento dal territorio comunale per 48 ore ai sensi del Decreto sicurezza.

«Decisivo é stato il tempestivo intervento del personale della polizia locale - ha detto il comandante dei vigili, il dottor Gianfriddo - in servizio dislocato nelle zone più affollate e sensibili della manifestazione. Senza questa attenta presenza comportamenti del genere possono sicuramente degenerare in fatti ben più gravi e violenti».