Ubriaco, maltratta moglie e figlie piccole: 42enne portato in carcere

Due uomini sono finiti nel mirino della Squadra Mobile di Verona nela giornata di venerdì: entrambi sono accusati di maltrattamenti nei confronti delle rispettive compagne, mentre uno dei due se la sarebbe presa anche con le sue stesse figlie.

Indagato dunque per maltrattamenti ed ubriachezza abituale, un cittadino srilankese di 42 anni, residente a Verona è stato portato in carcere dagli agenti. La misura cautelare era stata disposta dal G.I.P. il giorno prima in quanto l’uomo, già agli arresti domiciliari, aveva violato le disposizioni del giudice per i reati commessi ai danni della moglie e delle figlie minori, rispettivamente di 3 e 6 anni.

Un 33enne veronese risulta invece indagato per maltrattamenti e lesioni personali verso la compagna e nel pomeriggio del 17 luglio i poliziotti hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, disposta dall’Ufficio del G.I.P. del Tribunale di Verona.