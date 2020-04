Lite in un condominio a Isola della Scala, minacciati anche i carabinieri

Ieri, 25 aprile, un cittadino italiano è stato denunciato per minacca e resistenza a pubblico ufficiale dai carabinieri di Isola della Scala, impegnati in una perlustrazione del territorio durante la Festa della Liberazione.

Venuti a conoscenza di una lite in corso in un condominio di Piazza Nazario Sauro, i militari si sono recati sul posto ed hanno visto un giovane alterato dall'abuso di alcol che danneggiava i mobili di un'abitazione e che usciva in strada spogliandosi. Nel frattempo, il ragazzo ha minacciato di morte i carabinieri e gli ha gettato addosso un bidone dei rifiuti.

Grazie ad una pattuglia di rinforzo ed ai sanitari del 118 poi sopraggiunti, i militari hanno immobilizzato il cittadino ubriaco per poi sedarlo e trasportarlo all'ospedale di Legnago, dove è stato ricoverato nel reparto di psichiatria.