Per strada ubriaco, insulta i passanti e si scaglia sui carabinieri: arrestato

Prima avrebbe infastidito i passanti e poi, quando sono arrivati i carabinieri, si sarebbe scagliato contro di loro: questi i motivi che hanno portato all'arresto di un 29enne italiano, originario della Bosnia Erzegovina e pregiudicato, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Le segnalazioni al 112, secondo quanto riferito dall'Arma, sono arrivate nella serata di venerdì e raccontavano di una persona in via Murari Bra completamente ubriaca, che inveiva contro chiunque fosse nel suo raggio d'azione. I militari del Nucleo Radiomobile e Operativo di Verona allora si sono portati sul posto, dove effettivamente avrebbero constatato quando appreso dalle testimonianze: il 29enne infatti avrebbe continuato ad urlare frasi sconclusionate e insulti a chi gli capitava davanti, forze dell'ordine comprese. Quest'ultime allora si sono avvicinate con l'obiettivo di calmarlo, ma il 29enne in tutta risposta gli si sarebbe scagliato contro, provando a colpirli con calci e pugni pur di non essere identificato. Quando ha compreso che stava per essere condotto in caserma, avrebbe anche provato a strattonare i carabinieri, che alla fine sono comunque riusciti a boccarlo e farlo salire nell'auto di pattuglia in stato di arresto.

Portato sabato mattina in tribunale per la direttissima, dopo la convalida del provvedimento, l'uomo è stato liberato in attesa del processo che si celebrerà il 29 ottobre 2018.