Se ne va in giro per la città ubriaco, anziché restare ai domiciliari: arrestato

Invece che restare agli arresti domicliari, così come disposto dal giudice per spaccio di droga, ha deciso di uscire e di ubriacarsi. Un veronese classe 1997, pluripregiudicato, è stato arrestato nella notte tra venerdì e sabato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Verona, che lo hanno sorpreso in corso Cavour, in evidente stato di alterazione da alcol, anziché rimanere nella propria abitazione.

Nella mattinata di sabato si è tenuta la direttissima, dove il giudice ha convalidato il provvedimento: chiesti i termini a difesa, il processo è stato rinviato al 29 marzo.