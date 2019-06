Ubriaco, se la prende con le auto parcheggiate e si scaglia sui carabinieri

Resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Sono queste le accuse che nel tardo pomeriggio di lunedì hanno portato i carabinieri della stazione di San Bonifacio ad arrestare B.A., cittadino marocchino 29enne, senza fissa dimora, irregolare e pregiudicato.

Stando a quanto riferito dai militari, erano circa le 17.30 quando il nordafricano, in preda ai fumi dell'alcol, avrebbe iniziato a danneggiare alcuni veicoli parcheggiati in strada e anche alcune attività commerciali situate nei pressi dell'ospedale vecchio. Diversi cittadini avrebbero assistito alla scena e avrebbero avvisato i militari, con l'uomo che si sarebbe opposto all'identificazione, sferrando una serie di calci.

Immobilizzato, il 29enne è stato condotto in caserma, ma durante il tragitto avrebbe anche danneggiato l'auto di servizio dell'Arma.

Tratto in arresto, ha trascorso due notti nelle celle del comando di San Bonifacio e martedì mattina è comparso davanti al giudice monocratico del tribunale di Verona. Convalidato il provvedimento, l'autorità giudiziaria ha rinviato l'udienza e disposto nei confronti del cittadino straniero l'obbligo di dimora nel comune, di permanenza notturna in casa e di presentazione quotidiana ai carabinieri.