Ubriaco, contromano e senza casco: fermato, 45enne aggredisce i militari

Alla guida della sua Honda, avrebbe percorso via Forte Tomba, a Verona, in contromano, senza casco e in stato di alterazione alcolica. Il tutto, stando a quanto riferito dai carabinieri di Verona, sarebbe avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 2.

A fermare il 45enne italiano, incensurato, è stata una pattuglia della sezione radiomobile dei militari, che ha provveduto alla contestazione delle violazioni che prevedono il sequestro del mezzo. Il motocilista però non avrebbe preso bene la decisione e si sarebbe scagliato violentemente contro i militari, colpendoli ed insultandoli.

I carabinieri allora lo avrebbero immobilizzato ed arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, contestandogli anche la guida in stato di ebbrezza. Giovedì mattina il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, ha rimesso in libertà il 45enne e fissato una nuova udienza per il processo.