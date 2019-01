Guida ubriaco e in contromano in autostrada, denunciato 31enne

Denunciato per guida in stato di ebrezza, patente ritirata ed auto sequestrata. È terminata così la nottata di A.S., cittadino di 31 anni serbo residente a San Bonifacio, tra domenica 20 e lunedì 21 gennaio nel vicentino. L'uomo aveva percorso circa 15 chilometri di autostrada A31 contromano, per fortuna senza causare nessun incidente, ed è stato intercettato dalla polizia stradale a Torri di Quartesolo.

Secondo la ricostruzione degli agenti, riportata da VicenzaToday, A.S. è entrato in autostrada dal casello di Dueville, imboccando però la direzione sbagliata. L'uomo ha così fatto inversione a U ed è tornato indietro a bordo della sua Opel Insigna. Gli altri automobilisti hanno segnalato la sua presenza e così è intervenuta la polizia per fermarlo.

Sottoposto a etilometro, il tasso di alcol nel sangue di A.S. superava gli 1,5 grammi per litro, mentre il limite di legge è fissato allo 0,5. Per questo è scattata la denuncia.