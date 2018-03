Ubriaco al bar, infastidisce gli altri clienti e si scaglia sui carabinieri: fermato

Dopo essersi ubriacato e aver infastidito i clienti del locale in cui si trovava, è finito in manette per aver cercato anche di colpire i carabinieri intervenuti per calmarlo.

Si tratta di un cittadino marocchino classe 1965, che nella notte di mercoledì si trovava al bar Palladio, situato in zona Stadio, in chiaro stato di alterazione alcolica. Il nordafricano ad un certo punto ha iniziato a disturbare gli altri avventori, fino a quando sul posto non arrivati gli uomini dell'Arma.

Alla vista delle divise però, anziché calmarsi è letteralmente andato in escandescenza, scagliandosi contro i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Verona e tentando di colpirli.

Le forze dell'ordine dunque lo hanno arrestato e condotto alla propria abitazione, dove ha atteso la direttissima di oggi: chiesti termini a difesa per il 20 giugno, l’uomo è stato rimesso in libertà senza applicazione di misure cautelari, previo risarcimento del danno alle parti offese.