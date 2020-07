Già ubriaco, pretende ancora da bere e poi aggredisce i poliziotti

Già ubriaco, avrebbe conitinuato ad insistere con i baristi per avere ancora da bere, dopodiché avrebbe aggredito gli agenti intervenuti finendo in manette con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. È un veronese di 46 anni l'uomo arrestato dalle Volanti della Questura scaligera intorno alle 18 di martedì.

I poliziotti sono intervenuti su segnalazione dei titolari del bar Delphi’s, in via Monreale a Verona, e sul posto hanno trovato l'uomo, già in stato di alterazione psicofisica per abuso di alcol, che continuava a pretendere in modo molesto che gli venissero serviti altri alcolici. Alla richiesta delle forze dell'ordine di mostrare un documento, si sarebbe inizialmente rifiutato per poi inveire contro gli operatori.

Una situazione che si sarebbe scaldata sempre più, al punto che il 46enne sarebbe passato alle vie di fatto aggredendo fisicamente gli agenti e, spalleggiato da altri due clienti, tentando addirittura di sottrarre loro le manette di sicurezza. Ai poliziotti dunque non sarebbe rimasto altro da fare che arrestare il 46enne per resistenza: questi inoltre, una volta a bordo dell'auto di servizio, avrebbe continuato a tenere atteggiamenti violenti, arrivando persino a danneggiare i vetri della Volante contro i quali sbatteva le manette. Arrivato in Questura inoltre, avrebbe anche preso a calci la porta dell'ufficio nel quale era trattenuto.

L’uomo, che ha già collezionato un’ulteriore procedimento, sempre per resistenza a pubblico ufficiale, è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che l’ha convocato per il giudizio direttissimo nella mattinata di mercoledì. Al termine dell'udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e fissato l’udienza al prossimo mese di dicembre.