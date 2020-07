Ubriaco, aggredisce prima i sanitari del 118 e poi anche i carabinieri

Ieri, 5 luglio, i carabinieri della radiomobile di Villafranca hanno arrestato un cittadino ucraino, residente a Verona e nato nell'81, poiché responsabile di minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I fatti, riportati dai militari, si sarebbero svolti intorno alle 2 dell'altra notte, quando all'Arma è giunta una richiesta d'aiuto da parte di alcuni sanitari del 118. I soccorritori erano intervenuti in Via Pozza, a Villafranca, dove un uomo aveva perso i sensi. Risvegliatosi ma in evidente stato di ubriachezza, il cittadino si era scagliato contro gli operatori sanitari.

Arrivati sul posto con due pattuglie, i carabinieri hanno cercato di calmare il cittadino ucraino, ma l'uomo si è scagliato anche contro di loro, colpendoli con calci e pugni. Due militari sono rimasti lievemente feriti e per questo sono dovuti ricorrere alle cure mediche nel Magalini.

L'ubriaco è stato infine bloccato e dichiarato in arresto. Trattenuto in cella, l'uomo è stato portato in tribunale questa mattina per il rito direttissimo. L'arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto per il cittadino ucraino l'obbligo di firma giornaliera in attesa del processo.