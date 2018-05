Turisti portano il cerbiatto al rifugio per salvarlo: "Lasciate i piccoli dove sono"

Lo hanno portato oggi al rifugio..i due turisti in buonissima fede pensavano di salvarlo da morte certa, convinti dell'assenza della madre ed essendo lì accanto presente il fratellino morto..

Non ci stancheremo mai di raccomandare di NON toccare i piccoli di nessuna specie selvatica!!! Purtroppo anche se venisse riportato nel luogo dove è stato prelevato, la madre non lo riconoscerebbe più e verrebbe abbandonato ad un misero destino...

LASCIATE I PICCOLI DOVE SONO, NON PORTATELI VIA....

I tue turisti si sono prodigati e hanno contatto la forestale..speriamo quindi in un lieto fine anche se in cattività, per questo splendido cerbiattino appena nato!