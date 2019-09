Prova a raggiungere sponda veronese a nuoto da Riva del Garda, ma rischia di annegare

Non sarebbe forse stata un'impresa memorabile come quella del nuotatore che ha attraversato il lago di Garda da sud a nord per intero, ma era comunque una traversata davvero impegnativa quella azzardata da un turista inglese in villeggiatura sul lago. Il 45enne, come riferito da TrentoToday, pare si fosse tuffato in un pomeriggio di fine agosto nei pressi di Riva del Garda con l'intenzione di raggiungere a nuoto la sponda veronese. Si tratta di un percorso lungo circa tre chilometri e decisamente sconsigliato a chi non sia un nuotatore esperto e uno sportivo molto allenato.

A dare l’allarme sarebbero quindi stati propri gli amici inglesi che si trovavano in vacanza con lui, tutti insieme in un appartamento vacanze situato a Limone. Sulle sue tracce si era messi i vigili del fuoco di Riva con un gommone ed una moto d'acqua, la guardia costiera di Salò e la polizia di Stato con tanto di squadra nautica ed elicottero.

L'uomo, fortunatamente, era stato ben presto localizzato, grazie proprio all'elicottero, quando era praticamente già nel bel mezzo del lago. Un agente dei vigili del fuoco si era quindi tuffato per raggiungerlo e portarlo sul gommone. Quando è stato trovato l'uomo stava già iniziando ad annaspare: «Era sfinito - avevano raccontato i soccorritori - ed in ogni caso non aveva la forza necessaria per arrivare fino all'altra riva».