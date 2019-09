In villeggiatura a Garda con la moglie, turista inglese colto da un malore mentre è in battello

Sono stati attimi davvero drammatici, martedì pomeriggio, nei pressi del golfo di Salò per un turista inglese di 70 anni, in vacanza con la moglie nel Comune veronese di Garda all'Hotel Vittoria. Secono quanto riferito da BresciaToday, l'uomo sarebbe stato colpito da un improvviso malore, probabilmente un ictus, mentre si trovava a bordo della motonave "Brennero" che in quel momento navigava di fronte a Portese.

Nell'immediato è stata allertata la guardia costiera, mentre, per permettere i soccorsi, il battello avrebbe fatto rotta verso l'attracco di Salò, dove era già pronta in attesa un'ambulanza. Una volta caricato sull'autolettiga, il turista inglese è stato dunque portato a sirene spiegate nel vicino campo sportivo "Lino Turina", dove ad attenderlo c'era l'elisoccorso pronto a decollare verso l'ospedale di Brescia.

Il coordinamento dei soccorsi è stato perfetto, così come la tempestività delle operazioni cha hanno permesso di evitare conseguenze ben più gravi per l'uomo 70enne. Al momento il turista inglese si trova ancora ricoverato, ma parrebbe che i danni provocati dal malore siano stati limitati e, pertanto, non sarebbe in pericolo di vita.