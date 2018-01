Bardolino, la pioggia non ha rovinato lo sbarco dei pirati e il tuffo nel 2018

"Tuffiamoci in un buon 2018". Questo si leggeva nel cartello tenuto in mano dai partecipanti alla terza edizione del "Tuffo di Capodanno" organizzato dalla Canottieri Bardolino.

Anche quest'anno, nonostante la pioggia, i pirati sono sbarcati a Bardolino dove sul lungolago era stato allestito un villaggio. Chi ha voluto, ha potuto tuffarsi nelle acque tutt'altro che calde del lago di Garda. Calda invece è stata la doccia e il rinfresco offerto ai partecipanti.

Un modo per festeggiare il nuovo anno e per sostenere con una raccolta fondi il "Progetto Voga - Canottaggio per tutti". E al termine della mattinata si è svolta anche l'estrazione dei biglieitti della lotteria della locale Croce Rossa.