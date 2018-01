Tuffo di Capodanno, Tosi mantiene la tradizione e s'immerge a Brenzone

Non ci sono stati solo i tuffi di Capodanno organizzati dalla Canottieri Bardolino, anche in altri comuni del lago di Garda si è salutato l'arrivo del 2018 con un coraggioso bagno nelle fredde acque benacensi.

Per il 30esimo anno consecutivo si è ripetuta la tradizione del bagno a Brenzone, a cui ha partecipato anche quest'anno Flavio Tosi, per la prima volta da ex sindaco di Verona. Insieme a lui anche la compagna e futura moglie Patrizia Bisinella che però non si è tuffata, rimanendo asciutta e soprattutto ben coperta.

Anche l'iniziativa di Brenzone, come quella di Bardolino, è stata organizzata a fin di bene. Sono stati, infatti, raccolti fondi per due adozioni a distanza.

E, infine, tuffo di Capodanno anche a Torri del Benaco per una decina di persone che comunque hanno incuriosito parecchi passanti e per questo si cercherà di trasformare questo evento in un appuntamento tradizionale anche per Torri.