Si tuffa nel lago di Garda ma non riemerge: via alle ricerche di un giovane

Sul lago di Garda sono partite nel pomeriggio di domenica le ricerche di un ragazzo.

Un 25enne italiano non sarebbe più riemerso dopo un bagno nella zona di Castelletto di Brenzone: dopo essersi buttato avrebb chiesto aiuto, ma i passanti andati in su soccorso non sarebbero riusciti ad afferarlo in tempo. Intorno alle 17 si sono dunque messi in moto i pompieri di Bardolino, che hanno iniziato a battere la zona in attesa dell'arrivo dei sommozzatori di Mestre.

Sul posto anche il 118, i carabinieri e la Guardia costiera.