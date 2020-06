Dopo una notte di festa, si tuffa nel lago e non riemerge: rianimata, la 19enne è grave

L'allarme alla centrale operativa dei carabinieri della compagnia di Peschiera del Garda è arrivato all'alba di mercoledì da un ispettore della Polaria di Villafranca libero dal servizio e in vacanza sul Garda, il quale ha riferito di aver incontrato un gruppo di giovani in località Pioppi intento a cercare una ragazza che poco prima si era tuffata nel lago e non era più riemersa.

Sul posto si è dunque precipitata una pattuglia dell'aliquota radiomobile, che insieme ad una amico della giovane e allo stesso ispettore, hanno iniziato a cercarla nella zona. S. D., bellunese classe 2000 e barista, è stata individuata pochi minuti dopo esanime sotto un pontile dal quale si era tuffata poco prima. L'agente Polaria si sarebbe tuffato immediatamente, riuscendo a riportarla in spiaggia: il battito cardiaco era però assente e gli uomini dell'arma hanno dato il via alle manovre di rianimazione cardiopolmonare. Sono andati avanti per circa 10 minuti, alternandosi e senza mai fermarsi, fino all'arrivo del personale del 118 giunto con un'ambulanza medicalizzata, che ha continuato a rianimarla per altri 20 minuti, fino a quando il suo cuore non è ripartito: S.D. è stata dunque trasportata d'urgenza all'ospedale Pederzoli, dove è stata ricoverata in gravi condizioni.

Gli accertamenti eseguiti successivamente dai militari, avrebbero poi permesso di ricostruire quanto accaduto. I giovani, riferisce l'Arma, avrebbero passato una notte spensierata ed esagerato con i superalcolici, dopodiché avrebbero deciso di fare un bagno nel Garda. Giunti in spiaggia, avrebbero notato che S.D. era sparita e non riuscendo a rintracciarla hanno cercato aiuto. L'ipotesi è che la giovane abbia battuto la testa nel fare un tuffo e abbia perso i sensi, rimanendo sott’acqua per diversi minuti prima di essere trovata.

Grazie ai primi interventi dell'ispettore di polizia e dei carabinieri, che hanno applicato le procedure BLS (Basic Life Support), la 19enne è arrivata ancora in vita in ospedale, dove ora lotta per la sua sopravvivenza.