Geyser d'acqua nell'asfalto a Verona: dopo via Tombetta tocca a via Zeviani

Dopo quella di via Tombetta circa una decina di giorni addietro, nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 maggio è scoppiata una nuova tubatura a Verona. Erano più o meno le ore 22 di ieri quando in via Zeviani, in zona Borgo Venezia, è all'improvviso fuoriuscito un getto d'acqua dall'asfalto.

Lo zampillo ha quindi velocemente invaso la strada finendo in breve tempo con l'allagare la carreggiata. I passanti e i residenti della zona non hanno potuto evitare di notare il geyser nel manto stradale ed hanno in molti allertato Acque Veronesi e i vigili del fuoco. I tecnici giunti sul posto hanno quindi prontamente svolto le opportune operazioni per ripristinare la tubatura ed arginare così la perdita d'acqua.