Truffe online. Incassa l'anticipo sulla vendita dell'auto e poi sparisce

Un 44enne di Verona, pregiudicato, è finito nei guai dopo essere stato individuato dalla Poliza di Stato di Monopoli, che fa riferimento alla Questura di Bari, come l'autore di una truffa messa a segno via internet.

Secondo gli inquirenti, il Veronese avrebbe proposto su un sito di annunci molto noto, la vendita di una auto, un'Audi A4, alla quale si sarebbe interessato un acquirente di Fasano, in provincia di Brindisi. In seguito ad una rapida trattativa, l'uomo avrebbe anticipato con un bonifico bancario la cifra di 1.100 euro, ma dopo numerosi solleciti, il finto venditore sarebbe sparito nel nulla. Quest'ultimo, nel tentativo di rendersi irrintracciabile, avrebbe utilizzato alcune utenze telefoniche apparentemente intestate a cittadini pakistani, ma le complesse indagini patrimoniali avrebbero comunque permesso alle forze dell'ordine di risalire a lui: inoltre sono stati effettuati numerosi accertamenti con lo sviluppo dei numerosi dati tecnici acquisiti e il riscontro riferito alla documentazione dell’autovettura proposta in vendita che era stata illecitamente artefatta.

Una volta idenificato dunque, il 44enne ritenuto responsabile della frode è stato denunciato.