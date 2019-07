Truffe online, frode fiscale e riciclaggio, quattro arresti dei finanzieri

Ci sono anche i finanzieri di Verona tra gli oltre 150 uomini delle Fiamme Gialle impegnati in un'operazione coordinata dalla Procura di Cremona. Le indagini sono state condotte dalla guardia di finanza cremonese e ha portato a quattro arresti e al sequestro di beni per un valore di un milione e mezzo di euro. Le accuse a carico dei quattro arrestati sono associazione a delinquere finalizzata alle truffe online, frode fiscale e riciclaggio, come riportato da Ansa. Il gruppo criminale avrebbe truffato migliaia di clienti attraverso una rete di siti di vendite su internet.

Oltre ai finanzieri di Cremona e Verona, coinvolti anche i colleghi di Torino, Brescia, Milano, Piacenza, Genova, Mantova e Parma.