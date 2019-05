Condannato al carcere, truffatore veronese trovato in un b&b di lusso

Un veronese di 62 anni è stato arrestato a Moncalvo, in provincia di Asti, mentre trascorreva il weekend in un bed and breakfast di lusso. L'uomo, come riportato da Ansa, si doveva trovare in carcere perché condannato dal Tribunale di Treviso per bancarotta fraudolenta, truffa e ricettazione.

Il 62enne, nascondendosi dietro a false identità, aveva truffato aziende vitivinicole o di prodotti alimentari con assegni falsi o scoperti.