Aveva ingannato anche agenzie di viaggio veronesi, truffatore in carcere

Pur essendo agli arresti domiciliari, continuava a compiere i reati per cui era stato arrestato, ovvero le truffe. Così un 44enne cesenate, ma residente a Forlì, è stato accompagnato in carcere dalla locale squadra mobile della polizia.

L'uomo aveva cominciato la sua attività criminosa dal 2000, proponendo viaggi vacanza a prezzi vantaggiosi con annessi investimenti con alte potenzialità di guadagno. Come riporta CesenaToday, l'uomo riusciva ad ottenere la fiducia delle sue vittime, spacciandosi come broker o come agente di viaggio, e una volta ottenuti i soldi terminava gli affari con ricevute o assegni scoperti. E per dar seguito alle sue truffe, l'uomo colpiva in diversi territori. Tra questi anche la provincia veronese, dove era riuscito a collaborare con alcune agenzie di viaggio, rimaste anche loro con in mano degli assegni scoperti, dopo aver pagato al 44enne quanto pattuito.