Raggira una pensionata con la "truffa dello specchietto": 24enne denunciato

Inchiodato dalle telecamere di sorveglianza comunali, un 24enne con precedenti è stato denunciato nel pomeriggio di venerdì dai carabinieri della stazione di San Giovanni Ilarione, per essersi reso protagonista della nota "truffa dello specchietto".

Il tutto è avvenuto qualche giorno fa nel comune di Roncà, quando il giovane, al volante della sua utilitaria, ha incrociato un'auto condotto da una pensionata del posto, che viaggiava nel senso opposto di marcia. A quel punto il guidatore avrebbe invertito la marcia in fretta e furia per inseguire la macchina della donna, “strombazzando e sfanalandole”.

La pensionata allora avrebbe accostato a bordo strada e il giovane si sarebbe avvicinato a lei, accusandola di aver colpito lo specchietto retrovisore laterale della sua autovettura, motivo per il quale pretendeva 500 euro per la riparazione. Spiaccata per l'accusa ricevuta, la malcapitata, non avvezza alle dinamiche relative ai sinistri stradali e quindi priva di esperienza nella compilazione della constatazione amichevole, ha consegnato al 24enne ciò che aveva in quel momento, ovvero 100 euro.

Il giovane avrebbe così afferrato la banconota e sarebbe risalito velocemente in macchina, lasciando il centro del paese, ma la scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza presenti nelle vie del centro di Roncà. Una volta tornata a casa, la donna ha raccontato quanto accaduto ai propri cari e ha deciso di recarsi alla stazione dei carabinieri di San Giovanni Ilarione, dove ha spiegato la vicenda e formalizzato la denuncia. I militari a quel punto hanno iniziato le ricerche del 24enne e, grazie alle immagini acquisite, sono riusciti ad identificarlo e a segnalarlo all'autorità giudiziaria.