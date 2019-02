Truffa dello specchietto. La Polizia Municipale mette in guardia i veronesi

In questi giorni sono stati segnalati vari tentativi di “truffa dello specchietto” a danni di automobilisti veronesi. Alcuni cittadini hanno indicato che quattro persone, a bordo di una Alfa Romeo 147 di colore blu, hanno tentato di mettere in atto la nota truffa. Le indagini in corso hanno permesso di individuare il proprietario del veicolo e di stabilire che il mezzo, in gennaio, era già stato coinvolto in truffe simili, in Toscana.

Gli autori di questa truffa fanno credere all’automobilista di aver subito un danno (di solito la rottura dello specchietto retrovisore o problemi alla carrozzeria) mentre le auto viaggiavano affiancate. Questo, all’unico scopo di spingere l’ignaro conducente a pagare per un guasto che, in realtà, non ha affatto provocato.

L’appello della Polizia Municipale è quello di prestare la massima attenzione in caso di richieste simili, a maggior ragione se di tratta del veicolo segnalato, e di chiedere immediatamente l’intervento di una pattuglia alla centrale operativa del Comando di via del Pontiere, chiamando lo 045.8078828.