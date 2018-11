Per non lavorare, si finge malato per 10 anni. Militare condannato a Verona

Portava suo figlio in braccio, guidava l'auto senza problemi e lavorava nel bar di un circolo del suo paese, in provincia di Salerno. Leggendo però le carte mediche, quest'uomo aveva un dolore alla spalla così forte da non riuscire a lavorare nel reggimento Supporto Tattico e Logistico di Solbiate Olona, nel varesotto. Per questo un caporalmaggiore è finito sotto processo per simulazione d'infermità, truffa militare e diserzione, come riportato da Ansa.

I reati sarebbero stati compiuti per quasi 10 anni, tempo in cui l'uomo riusciva sempre a risultare malato grazie a centinaia di certificati medici, attenuti da diversi dottori davanti ai quali si presentava sempre con una spalla dolorante e a volte con un tutore.

Il processo si è celebrato nel tribunale militare di Verona e si è concluso con una sentenza di condanna. L'uomo dovrà scontare 4 anni di reclusione, gli è stato rimosso il grado di caporalmaggiore ed è stata attivata la procedura per recuperare gli stipendi che avrebbe percepito illecitamente, i quali ammontano in totale a quasi 200mila euro.